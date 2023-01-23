Курс валют на 23 січня: готівковий євро в банках дорожчає, долар – на рівні минулого тижня

У понеділок, 23 січня, готівкова гривня, як і минулого тижня, продовжила слабнути відносно долара та євро "на чорному ринку", в банках євро подорожчав, долар – не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,37 - 40,50 грн, а у неділю, 22 січня, коливався на рівні 40,35 - 40,48 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,10 - 43,48 грн. Для порівняння, у неділю курс коливався на рівні 43,1 - 43,36 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,1 - 40,55 грн (курс на 20 січня – 40,1 - 40,55 грн);

Євро – 42,75 - 43,48 грн (курс на 20 січня – 42,65 - 43,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Ощадбанк – 40,15 - 40,8 грн;

Укрексімбанк – 40,1 - 40,6 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.