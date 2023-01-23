Нафта починає тиждень зі зниження, але очікується ріст цін через попит в Китаї

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у понеділок, розріджених святкуванням Нового року за місячним календарем у Східній Азії, але утримали більшу частину прибутку минулого тижня на перспективі відновлення економіки Китаю.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подешевшала на 11 центів, або на 0,1%, до 87,52 долара США станом на 07:31 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 8 центів, або на 0,1%, до 81,56 долара США за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 2.8%, а WTI - на 1.8%.

Причини зміни цін

Аналітики кажуть, що оптимізм щодо відкриття Китаю, ймовірно, призведе до зростання цін на нафту.

Сукріт Віджаякар, директор енергетичного консалтингу Trifecta в Мумбаї, сказав, що ринок хоче зберегти довгі позиції на випадок відновлення зростання в Китаї.

Дані свідчать про значне зростання поїздок в Китаї після того, як були послаблені обмеження, пов'язані з COVID-19, відзначають сировинні аналітики ANZ, вказуючи на 22%-стрибок заторів на дорогах в цьому місяці в порівнянні з минулим роком в 15 ключових містах країни.

Стрибок трафіку в Китаї напередодні святкування Нового року за місячним календарем обіцяє хороший попит на паливо після двотижневих канікул.

"Очікуваний сплеск попиту відбувається в той час, коли ринок готується до подальших санкцій щодо російської нафти", - зазначають аналітики ANZ.

ЄС і коаліція "Великої сімки" (G7) обмежать ціни на російські нафтопродукти, починаючи з 5 лютого, на додаток до обмеження цін на російську нафту, що діє з грудня, і ембарго ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом.

G7 погодилася відкласти перегляд рівня граничної ціни на російську нафту до березня, на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку, щоб дати час для оцінки впливу обмеження цін на нафтопродукти.

Економічна правда