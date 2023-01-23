Франція та Німеччина планують з’єднати Париж і Берлін швидкісним потягом

Франція та Німеччина оголосили про план покращення залізничного сполучення між двома країнами, швидкісний потяг між столицями можуть запустити у 2024 році.

Про це йдеться у декларації, оприлюдненій після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Bloomberg.

Країни "підтримують розгортання маршруту швидкісного поїзда між Парижем і Берліном, а також нічного залізничного сполучення, запланованого на 2024 рік".

Країни також планують розробити до наступного літа залізничний квиток для молоді, щоб вони могли дешево подорожувати між двома країнами.

Французька залізнична компанія SNCF та німецька Deutsche Bahn, які перебувають у державній власності, раніше заявляли, що планують відкрити пряме швидкісне сполучення між столицями країн наприкінці цього року.

Залізничний транспорт стає дедалі більш популярним з екологічних міркувань, адже люди прагнуть уникнути перельотів на літаках.

Уряд Макрона намагається відновити деякі нічні залізничні сполучення Франції, наприклад, між Парижем і Ніццою, задля "зеленого" переходу, після того, як роками не інвестував у них. Макрон також заявив, що заборонить внутрішні авіарейси, якщо є залізнична альтернатива, яка займає менше 2,5 годин, але цей захід ще не набув чинності.

Наразі поїздка між Парижем і Берліном залізницею займає щонайменше 8 годин. Париж і Франкфурт вже з'єднані швидкісним поїздом.