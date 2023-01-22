Grain from Ukraine: з українського порту вийшло судно з пшеницею для Ефіопії
У рамках програми "Grain from Ukraine" з порту Чорноморськ вийшло четверте судно з 30 тис тонн української пшениці для Ефіопії.
Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.
"Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, мешканці якої потерпають від голоду", – йдеться в повідомленні.
Додається, що наприкінці минулого року порти Великої Одеси вже відправили 3 судна з 80 тис. тонн гуманітарної пшениці від України для Ефіопії та Сомалі. Вже понад 30 країн доєднатися до програми, а сума донатів складає майже 200 млн доларів.
Нагадаємо:
Із жовтня Росія цілеспряовано саботує інспекцію суден в Босфорі у рамках "зернової ініціативи", що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.