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Grain from Ukraine: з українського порту вийшло судно з пшеницею для Ефіопії

Неділя, 22 січня 2023, 17:32 - Ігор Пилипів

У рамках програми "Grain from Ukraine" з порту Чорноморськ вийшло четверте судно з 30 тис тонн української пшениці для Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

"Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, мешканці якої потерпають від голоду", – йдеться в повідомленні. 

Додається, що наприкінці минулого року порти Великої Одеси вже відправили 3 судна з 80 тис. тонн гуманітарної пшениці від України для Ефіопії та Сомалі. Вже понад 30 країн доєднатися до програми, а сума донатів складає майже 200 млн доларів. 

Нагадаємо:

Із жовтня Росія цілеспряовано саботує інспекцію суден в Босфорі у рамках "зернової ініціативи", що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

зерно порт Одеса
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