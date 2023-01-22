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Greenfield, Brocard, Tui, Athletics та інші активи росіян в Україні: що з ними зараз

Неділя, 22 січня 2023, 16:28 - Економічна правда

Уряд вже розпочав процес стягнення російських активів, які потрапили під санкції, на користь держави.  

Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ.

У разі націоналізації частини з них, вони можуть бути передані в управління АРМА з подальшим переходом під контроль Фонду держмайна для приватизації, або ж оренди.

Проте ще залишається значна частина російського бізнесу, на яку тільки частково накладено арешт, що дозволяє кінцевим бенефіціарам отримувати прибуток.  

Які активи громадян РФ досі є в Україні, і що з ними відбувається – пояснення в відео ЕП.  

Економічна правда
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