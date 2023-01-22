Greenfield, Brocard, Tui, Athletics та інші активи росіян в Україні: що з ними зараз
Неділя, 22 січня 2023, 16:28 -
Уряд вже розпочав процес стягнення російських активів, які потрапили під санкції, на користь держави.
Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ.
У разі націоналізації частини з них, вони можуть бути передані в управління АРМА з подальшим переходом під контроль Фонду держмайна для приватизації, або ж оренди.
Проте ще залишається значна частина російського бізнесу, на яку тільки частково накладено арешт, що дозволяє кінцевим бенефіціарам отримувати прибуток.
Які активи громадян РФ досі є в Україні, і що з ними відбувається – пояснення в відео ЕП.