Greenfield, Brocard, Tui, Athletics та інші активи росіян в Україні: що з ними зараз

Уряд вже розпочав процес стягнення російських активів, які потрапили під санкції, на користь держави.

Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ.

У разі націоналізації частини з них, вони можуть бути передані в управління АРМА з подальшим переходом під контроль Фонду держмайна для приватизації, або ж оренди.

Проте ще залишається значна частина російського бізнесу, на яку тільки частково накладено арешт, що дозволяє кінцевим бенефіціарам отримувати прибуток.

Які активи громадян РФ досі є в Україні, і що з ними відбувається – пояснення в відео ЕП.