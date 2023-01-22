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Попри похолодання "Укренерго" збільшило ліміти споживання для всіх областей

Неділя, 22 січня 2023, 11:56 - Економічна правда
 
getty images

Станом на ранок неділі 22 січня в Україні збільшилось споживання електроенергії через зниження температури, дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В держкомпанії зазначають, що попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. 

"Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. 

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - попереджають в "Укренерго".

Додається, що у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження  у мережах оператора системи розподілу.

Перелік обленерго можна переглянути тут.

Економічна правда.

Укренерго електроенергія обленерго
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