НБУ за останній тиждень продав понад 722 мільйони доларів з резервів

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Національний банк за тиждень 16 - 20 січня продав з резервів 722,42 млн доларів і купив 7,5 млн доларів.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 658,97 млн доларів, а тижнем раніше – 682,56 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив 21,8 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 2,063 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Економічна правда.