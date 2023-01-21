В "Укренерго" зменшили ліміти споживання для областей через значний дефіцит потужності

Станом на ранок суботи, 21 січня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності через введення в аварійний ремонт одного з блоків ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додають, що причиною дефіциту є наслідки російських ракетних та дронових атак 14 січня, під час яких було завдано суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Також було введено в аварійний ремонт один з блоків ТЕС, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії.

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Економічна правда.