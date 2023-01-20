Нідерланди та Японія можуть обмежити експорт технологій для чипів до Китаю – Bloomberg

Нідерланди та Японія, де знаходяться ключові постачальники обладнання для виробництва напівпровідників, близькі до того, щоб приєднатися до зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на обмеження експорту цих технологій до Китаю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, нідерландські та японські заходи експортного контролю можуть бути узгоджені і завершені вже до кінця січня. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили свої плани з президентом США Джо Байденом у Білому домі на початку цього місяця.

"Я абсолютно впевнений, що ми досягнемо цього", - сказав Рютте в четвер в інтерв'ю Bloomberg News в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нідерланди і Японія, швидше за все, не підуть так далеко, як США, які не тільки обмежують експорт американського обладнання, а й забороняють своїм громадянам працювати з китайськими виробниками мікросхем.

"Пекін може опинитися ще більш відрізаним від технологій та ноу-хау, необхідних йому для створення найсучасніших видів напівпровідників, якщо всі три країни почнуть діяти", - пише агентство.

У той час як США є домом для найбільшої групи виробників мікросхем, Нідерланди можуть похвалитися компанією ASML Holding, яка контролює ринок літографічних технологій, що є одним з найважливіших етапів у виробництві електронних компонентів.

Японська Tokyo Electron є головним конкурентом американських компаній в інших видах машинобудування.

За словами аналітиків, без доступу до їхньої найсучаснішої продукції та продукції американських фірм Applied Materials Inc., Lam Research Corp. і KLA Corp. китайським компаніям було б майже неможливо побудувати виробничі лінії, здатні виробляти найсучасніші чіпи.

Економічна правда