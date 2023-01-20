"Зернова ініціатива": бізнес закликав ООН і Туреччину сприяти збільшенню кількості перевірок суден

ЄБА звернулась до генсека ООН Антоніу Гутерреша і посла Туреччини в Україні із закликом зробити все можливе для сприяння збільшенню кількості перевірок суден з українською агропродукцією, а також сприяти подальшому продовженню зернової ініціативи.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

В асоціації зазначили, що протягом 2022 року, незважаючи на воєнну ситуацію в країні, Україна була одним із провідних постачальників продуктів харчування на світовий ринок.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2022 році Україні вдалося експортувати понад 50 млн тонн зерна, олійних культур та продуктів їх переробки.

На сьогодні "зерновим коридором" до країн Азії, Африки та Європи вже відправлено понад 650 суден з українською сільськогосподарською продукцією на борту.

"Такі експортні результати стали можливими завдяки злагодженим зусиллям аграріїв, трейдерів, міжнародних партнерів та роботі "зернового коридору". І тут варто окремо відмітити важливість підтримки з боку ООН і Турецької Республіки.

Бізнес довіряє та, безумовно, підтримує зернову ініціативу і готовий збільшувати обсяги перевалки, однак, на жаль, все ж існують вузькі логістичні місця, які блокують український експорт агропродукції. Зокрема, за інформацією членів Комітету олійних та зернових культур ЕВА, у січні 2023 року кількість перевірок суден, які прибувають на завантаження українською сільськогосподарською продукцією, різко скоротилася до 2-3 на день. Це означає, що простой суден збільшиться, а судновласники та експортери зерна понесуть серйозні витрати за затримки суден", - йдеться у позиції ЄБА.

"На думку зернової бізнес-спільноти Європейської Бізнес Асоціації, для уникнення великого скупчення суден, а також для ефективного подолання продовольчої кризи, особливо в тих країнах, де люди страждають від голоду, вкрай важливо не допустити затримок з перевірками таких суден. За підрахунками експертів, для нормальної роботи на добу необхідно проводити не менше 25 перевірок суден", - додали в асоціації.

Бізнес також заявив, що в Україні залишаються заблокованими мільйони тонн сільськогосподарської продукції, тому країни, які залежать від української сільськогосподарської продукції, не мають можливості отримувати зерно в необхідній кількості саме через війну, яку розв’язала РФ на території України. Відповідно, цілком вірогідно, що ця ситуація може призвести до зростання цін та інфляції продовольчих товарів у всьому світі.

Нагадаємо:

Із жовтня Росія цілеспрямовано саботує інспекцію суден в Босфорі у рамках "зернової ініціативи", що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

Економічна правда