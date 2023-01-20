ВАКС оголосив вирок ексголові Державіаслужби за лобіювання інтересів "МАУ"

Вищий антикорупційний суд 20 січня засудив до трьох з половиною років ексголову Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка - його визнали винним в тому, що він з корисливих мотивів надав незаконні переваги авіакомпанії "МАУ".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ексголову ДАСУ визнали винуватим у зловживанні своїм службовим становищем, що завдало тяжких наслідків для ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії".

"Суд визнав ексголову ДАСУ винуватим у тому, що він з корисливим мотивом, в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг для здійснення польотів за маршрутом "Київ - Тегеран - Київ" та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії", - заявили в САП.

У САП не називають імені ексголови ДАСУ, але йдеться про Дениса Антонюка.

За вироком суду йому призначили покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо:

Антонюк обіймав пост голови Державіаслужби з березня 2014 року до вересня 2015 року. До цього він був директором "МАУ" з розвитку маршрутної мережі.

26 червня 2015 року тодішній голова одеської ОДА Михеїл Саакашвілі різко розкритикував Антонюка через прийняті Державіаслужбою рішення про допуск та недопуск низки авіакомпаній на ринок України і зокрема – Одеси.

Наступного дня тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Антонюк буде відсторонений, а у його відомстві проведуть службове розслідування.

Пізніше Антонюк написав тодішньому генпрокуророві Віктору Шокіну заяву про незаконне відсторонення себе від посади через неправомірні, за його словами, дії одеського губернатора Михеїла Саакашвілі.

2 вересня 2015 року Антонюк повернувся до виконання обов'язків у зв'язку з закінченням розслідування.

4 вересня 2015 року Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити з посади голову Деравіаслужби Дениса Антонюка.

Підставою для цього рішення стали нібито результати службової перевірки, яку провели в Державіаслужбі.

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Економічна правда