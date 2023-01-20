"Енергоатом" з 35% націнки придбав обладнання у чеської фірми, якою керує ексменеджер росіянки

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" замовив у чеської компанії Neria Energy s.r.o. матеріали для оливоочисного обладнання Рівненської АЕС на 318 тисяч євро – ціни закупівлі у перерахунку на євро виявились на 15% більшими від попередніх та в угоді немає ПДВ.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Зазначається, що угоду з чеською компанією на 318 тисяч євро уклали 10 січня. За умовами, обладнання має бути доставлено в Рівненську область.

Чеська фірма – це торговий посередник, який отримає гроші "Енергоатому" відразу на свої закордонні рахунки. Виробниками придбаних сепараторів та картриджів є німецька компанія "Becker" та польський завод американської компанії "Pall corporation".

У виданні зазначили, що у 2020 році Рівненська АЕС проводила закупівлю таких самих сепараторів та картриджів на умовах DDP з ПДВ без посередників. Відтак, закупівельні ціни були автоматично на 20% більші ніж зараз. І тоді митні та страхові платежі здійснював український постачальник ТОВ "В Вікторія".

Також автори наголошують, що окрім того, що нинішня ціна не враховує вищевказані платежі, ціни товарів на нинішній закупівлі "Енергоатому" є ще й вищими від попередньої закупівлі РАЕС у перерахунку на євро.

Ціна була знижена лише по одній з п’яти товарних позицій на новому контракту, по решті – ціни були збільшені.

"Загальне завищення ціни без урахування ПДВ склало 15%, що у перерахунку на всю ціну контракту становить 53 тисячі євро, або 2,1 млн грн. Враховуючи те, що ця закупівля не передбачає 20% повернення ПДВ в бюджет України, то загальне перевищення ціни становить 35%, або 2,5 мільйона гривень по офіційному курсу НБУ 39,52 грн/євро", – додали журналісти.

Чеська Neria Energy s.r.o. зареєстрована в чеському місті Брно-Штиржіце, її засновником є Josef Bílek. У 2010-х роках Йозеф Білек був членом ради директорів чеської фірми "Lavimont Brno,as", яка працює у Росії та є частиною інвестиційної групи RLA Марини Кармишевої.

За даними "Схем", Кармишева має тісні зв’язки із російським нафтовим гігантом "Роснефть" Ігоря Сечіна та через низку компаній – з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Крім цього, кіпрська компанія Марини Кармишевої Nestan LTD володіє дочірнім підприємством Nestan Trading AG, яка торгує нафтопродуктами з Новошахтинського заводу нафтопродуктів, яким раніше володіла дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.