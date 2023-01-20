Росія торік знизила імпорт сонячних панелей з Китаю на 40%

Росія у 2022 році знизила на 41% у річному вимірі обсяг імпорту сонячних панелей з Китаю - бізнес ставив на паузу купівлю сонячних енергоустановок через "складну економічну ситуацію".

Про це пише "Коммерсантъ".

Так, імпорт з Китаю впав на 41% і становив 20 МВт.

"Російський бізнес минулого року ставив на паузу купівлю сонячних енергоустановок через складну економічну ситуацію. Однак почав зростати попит з боку населення: після початку військових дій в Україні люди стали переводити будинки на автономне енергопостачання. Продавці очікують, що поточного року обсяги ринку повернуться до показників 2021 року", - пише газета.

За даними "Вольта Енерджі" (офіційний дистриб'ютор російського заводу "Хевел"), більше половини імпорту припало на бренди Delta, Sunways, Sila і Longi. Йдеться про китайські сонячні панелі, які в Росії купують фізособи або бізнес для власного енергопостачання.

При цьому, обсяг імпорту панелей з Китаю 2022 року виявився найнижчим за попередні два роки.

Так, 2019 року обсяг поставок китайських панелей становив близько 8,6 МВт, 2020 року - 26,6 МВт, а 2021 року - 34,1 МВт.

Продажі знизилися переважно через невизначену ситуацію в бізнесу, який на тлі негативних новин переносив угоди або ставив на паузу, розповів комерційний директор компанії "Розумна енергія" Дмитро Коняєв. Його компанія 2022 року скоротила продажі сонячних електростанцій (СЕС) майже на третину, до 1,7 МВт.

Економічна правда