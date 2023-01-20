Курс валют на 20 січня: гривня продовжує слабнути проти долара та євро

У п’ятницю, 20 січня, готівкові долар та євро подорожчали відносно гривні на "чорному ринку", також зріс курс євро в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:45 курс долара на "чорному ринку" становив 40,36 - 40,50 грн, а у четвер, 19 січня, коливався на рівні 40,3 - 40,49 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,20 - 43,34 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 43,1 - 43,36 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,1 - 40,55 грн (курс на 19 січня – 40,05 - 40,6 грн);

Євро – 42,65 - 43,35 грн (курс на 19 січня – 42,6 - 43,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,75 - 40,25 грн;

Ощадбанк – 40,2 - 40,8 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.