Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 20 січня: гривня продовжує слабнути проти долара та євро

П'ятниця, 20 січня 2023, 13:09 - Анастасія Жарикова

У п’ятницю, 20 січня, готівкові долар та євро подорожчали відносно гривні на "чорному ринку", також зріс курс євро в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:45 курс долара на "чорному ринку" становив 40,36 - 40,50 грн, а у четвер, 19 січня, коливався на рівні 40,3 - 40,49 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,20 - 43,34 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 43,1 - 43,36 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,1 - 40,55 грн (курс на 19 січня – 40,05 - 40,6 грн);
  • Євро – 42,65 - 43,35 грн (курс на 19 січня – 42,6 - 43,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,75 - 40,25 грн;
  • Ощадбанк – 40,2 - 40,8 грн;
  • Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;
  • Райффайзен – 39,9 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

курс валют банк гривня долар євро
Матеріали за темою
Курс валют на 19 січня: готівкові долар та євро подорожчали на "чорному ринку" 19 січня 2023, 14:12
Курс валют на 18 січня: євро на "чорному ринку" перевищив 43 18 січня 2023, 12:57
Курс валют на 17 січня: євро продовжує дорожчати на "чорному ринку" 17 січня 2023, 12:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті