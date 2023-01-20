ФРС підвищить ставки на двох наступних засіданнях, а потім візьме паузу – опитування

Федеральна резервна система США завершить цикл посилення монетарної політики після підвищення на 25 базисних пунктів на кожному з двох наступних засідань, а потім, ймовірно, утримуватиме процентні ставки на незмінному рівні принаймні до кінця року.

Про це заявили економісти, опитані Reuters.

Посадовці ФРС в цілому згодні з тим, що центральний банк США повинен сповільнити темпи посилення монетарної політики, щоб оцінити вплив підвищення ставок.

Минулого року ФРС підвищила базову процентну ставку "овернайт" на 425 базисних пунктів, причому основна частина підвищення припала на 75 і 50 базисних пунктів.

Оскільки інфляція продовжує знижуватися, понад 80% економістів в останньому опитуванні Reuters, 68 з 83, передбачили, що ФРС знизить підвищення ставки до 25 базисних пунктів на своєму засіданні 31 січня - 1 лютого. Якщо це станеться, облікова ставка - ставка по федеральних фондах - опиниться в діапазоні 4,50%-4,75%.

Згідно з прогнозами 61 з 90 економістів, ставка по федеральних фондах досягне свого піку на рівні 4,75%-5% у березні.

"Інфляція в США показує, що ціновий тиск послаблюється, проте в умовах сильного ринку праці Федеральна резервна система буде обережною у визначенні верхньої межі процентних ставок", - зазначив Джеймс Найтлі, головний економіст з міжнародних питань ING.

Очікувана кінцева ставка буде більш ніж удвічі вищою за пік останнього циклу посилення і найвищою з середини 2007 року, якраз напередодні світової фінансової кризи. Чіткого консенсусу щодо того, якою буде облікова ставка ФРС наприкінці 2023 року, не було, але близько двох третин респондентів прогнозують її на рівні 4,75%-5% або вище.

Нагадаємо:

Посадовці Федеральної системи США заявили, що продовжуватимуть підвищення процентних ставок, причому деякі з них підтримують найвищу облікову ставку на рівні принаймні 5%, навіть якщо інфляція демонструє ознаки досягнення піку та економічна активність сповільнюється.

Економічна правда