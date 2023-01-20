Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль на тлі поліпшення ситуації в Китаї

У п'ятницю ціни на нафту продемонстрували друге поспіль тижневе зростання, в основному завдяки поліпшенню економічних перспектив Китаю, що повинно підвищити попит на паливо в другій найбільшій економіці.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні зросли на 26 центів, або на 0,3%, до 86,42 долара за барель до 06:55 за Гринвічем.

Американська нафта WTI подорожчала на 43 центи до 80,76 долара за барель, що на 0,5% більше.

Причини зростання цін

Китайський попит на нафту в листопаді піднявся до найвищого рівня з лютого.

У вівторок ОПЕК заявила, що попит на нафту в Китаї відновиться в цьому році через ослаблення обмежень, пов'язаних з COVID-19, і буде сприяти глобальному зростанню.

Ціни на нафту також підтримали надії на те, що Центробанк США незабаром завершить цикл посилення монетарної політики.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у четвер, що центральний банк США бачить ознаки того, що інфляційний тиск охолоджується з високих рівнів.

Підтримку цінам також надало ослаблення індексу долара, який знижувався другий тиждень поспіль. Ослаблення долара робить нафту, яка оцінюється в цій валюті, дешевшою для іноземних покупців.

На думку більшості економістів, опитаних агентством Reuters, ФРС завершить цикл посилення монетарної політики після підвищення на 25 базисних пунктів на кожному з наступних двох засідань, а потім, ймовірно, утримуватиме процентні ставки на незмінному рівні щонайменше до кінця року.

Низка інших посадовців ФРС висловилися на підтримку зниження темпів підвищення ставок.

Відновлення китайської економіки та боротьба російської нафтової галузі в умовах санкцій можуть посилити тиск на енергетичні ринки у 2023 році, прогнозує Міжнародна енергетична асоціація (МЕА).

Економічна правда