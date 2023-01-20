Співзасновник Netflix йде з посади гендиректора – керував компанією 25 років

Рід Гастінгс йде з посади головного виконавчого директора компанії Netflix, яку він заснував 25 років тому і очолював відтоді.

Про це він написав у своєму блозі, повідомляє Financial Times.

Гастінгс, який заснував Netflix у 1997 році як службу доставки DVD-дисків поштою, написав, що останніми роками він все частіше делегував повноваження керівництва. Він додав, що зараз "настав час завершити передачу спадку".

"Наша рада директорів вже багато років обговорює планування наступництва (навіть засновники повинні розвиватися!)", – написав 62-річний Гастінгс. "Я пишаюся нашими першими 25 роками і з нетерпінням чекаю наступної чверті століття".

Операційний директор Ґреґ Пітерс був призначений співголовою правління разом з Тедом Сарандосом, який відповідав за програмування під час періоду масових інвестицій Netflix і був підвищений у 2020 році до посади співголови правління разом з Гастінгсом.

Акції Netflix підскочили на понад 6% на пізніх торгах.

Зміни у керівництві відбулися на тлі того, що Netflix втратив більше третини своєї ринкової вартості за останній рік, адже десятиліття активного росту компанії зростання завершилося. Сарандосу і Пітерсу буде доручено відновити його і провести Netflix через більш сувору епоху для індустрії розваг.

Гастінгс залишиться у раді директорів, наслідуючи попередні приклади Джеффа Безоса з Amazon та засновника Microsoft Білла Гейтса. Засновник-мільярдер заявив, що планує "витрачати більше часу на благодійність", але "залишатиметься дуже зосередженим на тому, щоб акції Netflix були в хорошому стані".

Напередодні компанія повідомила, що наростила 7,7 млн підписників у четвертому кварталі, що значно перевищило очікування. Це вдалося завдяки популярним програмам, таким як спін-офф "Сімейки Адамсів" – "Венздей", та документальний серіал "Гаррі і Меган". Netflix прогнозував, що додасть лише 4,5 млн підписників у цьому кварталі.