Посадовців компанії Укроборонпрому підозрюють у закупівлі неякісного обладнання для армії

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру шести посадовцям одного з підприємств Укроборонпрому – їх підозрюють у закупівлі неякісних товарів для військових у березні.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи одного з підприємств Укроборонпрому в березні 2022 року здійснили закупівлю неякісних товарів військового призначення на загальну суму 5,4 млн грн. Ці службовці туклали договори з фізичними особами-підприємцями про закупівлю обладнання, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно.

Ці товари не відповідали умовам договору, проте були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Зазначається, що за результатами проведення слідчих дій, комплексу судових експертиз та інших доказів підтверджено факти невідповідності технічним умовам згаданої продукції. Неналежна категорійність та якість продукції унеможливила її використання.

Наразі шести службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється детективами БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки.