Новини 19 січня: Коболєву оголосили про підозру через 229 млн премії, Естонія запускає власну "Дію"

Про Коболєва. НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому". Прокурор САП просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Про "зерновий коридор". Із жовтня Росія цілеспряовано саботує інспекцію суден в Босфорі у рамках "зернової ініціативи", що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

Про енергосистему. Споживання електроенергії 19 січня прогнозувався дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

Про "Дію". Естонія на Давоському форумі презентувала застосунок mRiik, який було розроблено на базі української "Дії" та є його аналогом.

Про бізнес в Росії. Лише 9% компаній з країн ЄС та G7 вийшли з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати?