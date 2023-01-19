Новини 19 січня: Коболєву оголосили про підозру через 229 млн премії, Естонія запускає власну "Дію"
Про Коболєва. НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому". Прокурор САП просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.
Про "зерновий коридор". Із жовтня Росія цілеспряовано саботує інспекцію суден в Босфорі у рамках "зернової ініціативи", що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.
Про енергосистему. Споживання електроенергії 19 січня прогнозувався дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.
Про "Дію". Естонія на Давоському форумі презентувала застосунок mRiik, який було розроблено на базі української "Дії" та є його аналогом.
Про бізнес в Росії. Лише 9% компаній з країн ЄС та G7 вийшли з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
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