"АрселорМіттал" у 2022 році скоротив виробництво на 70%

Найбільша гірничо-металургійна компанія в Україні, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", скоротила обсяги виробництва сталеливарної продукції у 2022 році на 70%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Минулого року українська гірничо-металургійна галузь зустрілась з найжорсткішими викликами за всю історію незалежної України. Обсяги виробництва сталеливарної промисловості загалом в країні скоротилися на 70%", – йдеться в повідомленні.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні, зменшення експортних можливостей та обмеження в енергопостачанні, виробничі потужності компанії впродовж минулого року були завантажені не більше ніж на 20-25%.

У компанії також навели основні виробничі показники:

чавуну було вироблено 1,6 млн тонн – 29% від запланованого обсягу;

сталі – 1,2 млн тонн – 23,1%;

прокату – 1,1 млн тонн – 22,8%;

коксу – 1 млн тонн – 37,3%;

концентрату – 4,5 млн тонн – 42,8%;

видобуто руди – 11,6 млн тонн – 44%.

АрселорМіттал

У компанії підкреслили, що виробничі потужності "АрселорМіттал Кривий Ріг", що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн сталі, понад 5 млн тонн прокату й понад 5,5 млн тонн чавуну.