БЕБ передало Силам оборони арештовану техніку на 112 мільйонів

Бюро економічної безпеки передало ЗСУ арештовану комп’ютерну техніку та засоби зв'язку на 112 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Техніку вилучили в групи осіб, які за сприяння Закарпатської митниці завезли товари на територію України з порушенням митних правил.

"Не задекларувавши товар, перевізник ухилився від сплати податку на додану вартість та мита, що призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах", – зазначили в Бюро.

Техніку передали підрозділам Сил територіальної оборони ЗСУ. Смартфони, планшети та ноутбуки відомого світового бренду будуть використовуватись в проєкті "Очі Яструба" та допоможуть військовим у виконанні поставлених бойових завдань.

У БЕБ додали, що особі, яка здійснила переміщення товарів на митну територію України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також встановлюються інші особи, які причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Економічна правда