Фонд гарантування вкладів виставив на продаж борги хімзаводу Фірташа

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж права вимоги за кредитом черкаського заводу "Азот" Дмитра Фірташа - одного з найбільших хімічних підприємств України.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Зазначається, що у системі Prozorro.Продажі 30 січня відбудеться аукціон з продажу активів "МР Банку" (колишній Сбербанк).

"До складу лоту входять права вимоги за кредитом юрособи. Компанія-позичальник зареєстрована у Черкасах та є одним із найбільших хімічних підприємств України", - йдеться у повідомленні.

На початок грудня 2022 року заборгованість за виставленим на продаж кредитом сягнула 1,9 млрд грн.

При цьому у забезпечення виконання зобов’язань за договором, передано зокрема:

понад 10 тис. основних засобів, а саме – виробниче обладнання, трубопроводи, міжцехові комунікації, кабельні розводки, компресори, кабельні комунікації, холодильник регенерації та інше;

комплекси будівель і споруд цехів, загальною площею понад 130 тис. кв. м.;

майже 29 га землі із цільовим призначенням, зокрема, "землі промисловості";

товарно-матеріальні цінності, а саме – залишки природного газу у кількості понад 36 288 тис. куб. м.

Об’єкти застави розташовуються у Черкасах по вул. Героїв Холодного Яру. При цьому Фонд не дає назви підприємства, але йдеться про ПрАТ "Азот" холдингу Ostchem Дмитра Фірташа.

Початкова ціна реалізації лоту - 1,9 млрд грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами "МР банку".

У Фонді пояснили, що на аукціон виставили права вимоги за кредитами, а не заставне майно.

Адвокат Group DF Анна Чишинська заявила, що у черкаського "Азоту" справді були невирішені судові спори з російським "Сбєрбанк" (нова назва - АТ "МР БАНК").

"Це ціла група спорів, де нам вже вдалося досить ефективно захистити свої інтереси у судах. Не вдаючись у деталі можу сказати, що юридична стратегія захисту бізнесу від російського банку виявилася досить успішною для нашого бізнесу. З банком було підписано договір про реструктуризацію боргів.

Звертаю увагу, що на оголошеному аукціоні ФГВФО продається не майно підприємства, а права вимоги щодо кредиту та можлива зміна одного із кредиторів підприємства не може вплинути на працездатність "Черкаського "Азоту", - пояснила вона.

"Азот" продовжує працювати та виконає всі 100% укладених із фермерами контрактів. Завод продовжить виробляти та відвантажувати добрива чітко відповідно до укладених угод", - заявив директор з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.

Економічна правда