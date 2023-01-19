"Укрнафта" завершила ремонт однієї зі свердловин на сході

"Укрнафта" завершила капітальний ремонт свердловини з переходом на вищий горизонт на сході України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спеціалісти компанії наразі виробляють комплекс досліджень, щоб встановити параметри проведення дослідної експлуатації. Така робота триватиме декілька тижнів.

За попередніми даними, плановий добовий дебіт свердловини може становити близько 32 тонн рідких вуглеводнів і 17 тис. куб. м газу.

Крім цього, у 2023 році "Укрнафта" також планує здійснити будівництво нової свердловини та провести підготовчі роботи, щоб розпочати буріння одразу шести свердловин у 2024 році.

"Всі заходи проводяться в межах вже експлуатованих родовищ. Це дозволить утримати і частково наростити темпи видобутку", – йдеться в повідомленні.

Наразі "Укрнафта" проводить стратегічну оцінку запасів та планує отримати нові ліцензійні площі.

Нагадуємо:

ПАТ "Укрнафта" уклала договір з американською компанією Miller and Lents, Ltd. (штат Техас) щодо послуг з виконання незалежної оцінки запасів нафти і газу. Вартість послуг - 240 тисяч доларів.