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У Херсоні через обстріли часткове відключення електроенергії

Четвер, 19 січня 2023, 15:15 - Олексій Павлиш

У Херсоні у зв'язку з ударами армії РФ були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів.

Нагадаємо:

Російські військові за минулу добу обстріляли коледж на Херсонщині, два дитсадки на Харківщині та Донеччині, а також завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту Донецької області.

Економічна правда

Херсон електроенергія війна
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