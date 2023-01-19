У Херсоні через обстріли часткове відключення електроенергії

У Херсоні у зв'язку з ударами армії РФ були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів.

Нагадаємо:

Російські військові за минулу добу обстріляли коледж на Херсонщині, два дитсадки на Харківщині та Донеччині, а також завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту Донецької області.

Економічна правда