Курс валют на 19 січня: готівкові долар та євро подорожчали на "чорному ринку"

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У четвер, 19 січня, готівкова гривня дещо ослабла проти долара та євро на "чорному ринку", курси валют в банках змінились різноспрямовано.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:45 курс долара на "чорному ринку" становив 40,34 - 40,48 грн, а у середу, 18 січня, коливався на рівні 40,25 - 40,48 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,16 - 43,31 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 43,05 - 43,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,05 - 40,6 грн (курс на 18 січня – 40,1 - 40,6 грн);

Євро – 42,6 - 43,25 грн (курс на 18 січня – 42,5 - 43,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,6 - 40,1 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,9 грн;

Укрексімбанк – 40,05 - 40,55 грн;

Райффайзен – 40,0 - 40,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.