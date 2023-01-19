Уряд прийняв рішення щодо підписання угоди про "Єдиний ринок" з ЄС

Кабінет Міністрів затвердив розпорядження, за яким передбачається створення делегації для переговорів щодо узгодження угоди між Україною та ЄС про "Єдиний ринок" (2021-2027) та її підписання.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма ЄС "Єдиний ринок" є програмою фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на 7 років – з 2021 по 2027 роки.

"Приєднання України до вказаної Програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС", – зазначила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Програма має сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки.

Також вона допомагатиме розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.

Крім цього, "Єдиним ринком" передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.

Фінансування буде спрямовано на:

зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малого і середнього бізнесу – 24% від загального бюджету Програми, приблизно 1 млрд євро;

створення та поширення високоякісної європейської статистики – 13% від загального бюджету – приблизно 546 млн євро. Це дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві, спрямованому на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт систем і цифрових технологій.

Економічна правда