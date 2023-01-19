ЄБРР очікує на рекордний збиток у 2022 році: причини

Європейський банк реконструкції та розвитку очікує рекордних збитків у 2022 році, в першу чергу через втрати від своїх портфельних активів у Росії та Білорусі.

Про це заявила в середу президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час форуму в Давосі, пише Reuters.

До повномасштабної війни в Україні банк мав близько 1 мільярда доларів у своєму портфелі, орієнтованому на Росію та Білорусь, який зараз "повністю забезпечений резервами", сказала Рено-Бассо, додавши, що порівняно з цим, більш широкі ринкові умови та проблемні кредити мали обмежений вплив на авуари ЄБРР.

"Ми очікуємо на рекордні збитки після рекордного прибутку", - сказала вона в інтерв'ю Reuters в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше банк повідомляв про рекордні інвестиції у 2022 році в розмірі близько 13,1 мільярда євро.

ЄБРР також очікує продовження інвестицій, спрямованих на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, сказала Рено Бассо.

Рено-Бассо підтвердила зобов'язання банку направити 3 мільярди євро в Україну до кінця цього року, зокрема, на допомогу у відновленні інфраструктури.

Вона також очікує, що розширення діяльності банку в країнах Африки на південь від Сахари та Іраку, відкладене через війну в Україні, повернеться на порядок денний у 2023 році.

Економічна правда