З 2007 року Україна продала майже 800 танків, переважно в Африку

На 2007 рік Україна мала 3094 танки, з яких 783 машини продали здебільшого африканським країнам, а частина була утилізована.

Про це йдеться у статті ЕП з посиланням на дані Договору про звичайні збройні сили в Європі (CFE).

Танки з України продавали до таких африканських країн як Ефіопія, Судан та Нігерія. Йдеться переважно про радянські танки Т-72, менше – Т-55. Крім того, у 2015-2018 роках Україна продавала машини до Таїланду: у контрактах були БМ-Оплот та Т-64БВ-1.

Як наслідок, до 2017-го року загальна кількість танків скоротилась до 1818.

Проте викупити продані раніше танки для підсилення армії зараз може бути недоцільним, адже вони вже експлуатувалися в Африці протягом 10-15 років. "Доведеться проводити щонайменше капітальний ремонт, і результат буде дуже непередбачуваним", – вважає військовий експерт Микола Саламаха.

Більше про те, які західні танки може отримати Україна, читайте у статті: Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати?





