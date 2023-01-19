Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають

Ціни на нафту знизились майже на 1 долар у четвер, продовживши втрати попереднього дня, оскільки несподіваний стрибок запасів нафти в США тиснув на ринок разом з побоюваннями рецесії.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 84 центи, або на 1%, до $84,14 за барель станом на 07:10 за Гринвічем, після попереднього зниження до $83,76.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 91 цент, або на 1,1%, до 78,57 долара за барель. Раніше він впав до мінімуму в 78,13 долара.

Причини зниження цін

Зазначається, що побоювання рецесії були посилені розчаровуючими даними про роздрібні продажі та обсяги виробництва в США.

"Погіршення економічних даних США затьмарило перспективи попиту на нафту, оскільки побоювання рецесії знову зростають. Відхід від ризику призвів до падіння чутливих до зростання товарів", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що фіксація прибутку також могла зіграти свою роль.

Роздрібні продажі в США в грудні впали найбільше за рік, в той час як промислове виробництво зафіксувало найбільше падіння майже за два роки, оскільки вища вартість запозичень негативно вплинула на попит на товари.

"Це підняло привид рецесії, і, як наслідок, апетит до ризику постраждає", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці для клієнтів.

До того ж, дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,6 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 січня, згідно з ринковими джерелами.

Велике збільшення запасів стало другим поспіль тижнем значного зростання запасів.

Однак запаси дистилятів, які включають дизельне паливо та топковий мазут, скоротились приблизно на 1,8 млн барелів проти очікуваного аналітиками зростання на 120 000 барелів.

Економічна правда