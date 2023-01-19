США заарештували росіянина, через криптобіржу якого "відмили" $700 мільярдів

У Маямі заарештували росіянина-засновника криптовалютної біржі Bitzlato Анатолія Легкодимова, якого підозрюють у створенні схеми для відмивання 700 млрд дол через криптовалюту

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство юстиції США.

Легкодимова, якого у США також називають "Гендальфом", звинуватили у відмиванні грошей через криптовалютну біржу, яка, ймовірно, маскувала доходи від нелегальних азартних ігор і наркоторгівлі на суму понад 700 млн доларів.

Гендальф був заарештований у вівторок в Майамі, повідомило Міністерство юстиції. За даними відомства, зареєстрована в Гонконзі біржа Bitzlato була "критично важливим фінансовим ресурсом" для російського даркнет-маркетплейса Hydra, найбільшої і найстабільнішої такої платформи, яка торгує нелегальними товарами та послугами.

Згідно із заявою Мінюста, Bitzlato обробляв незаконні кошти, в тому числі мільйони доларів, отримані від програм-вимагачів. 40-річний Легкодимов, який проживає в Шеньчжені, Китай, і в Росії, написав у внутрішньому чаті, що користувачі Bitzlato "відомі як шахраї", згідно з даними США.

Мін’юст продовжує, що "покупці Hydra фінансували незаконні покупки - нелегальних наркотиків, викраденої фінансової інформації та хакерських послуг - з криптографічних рахунків, розміщених на Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів і послуг на Hydra надсилали нелегальні доходи на рахунки в Bitzlato".

Дозволяючи користувачам відкривати рахунки з мінімальною інформацією, Bitzlato "став безпечним притулком для злочинців", - заявив на конференції Бреон Пірс, прокурор США в Брукліні, який веде цю справу.

Реклама Bitzlato, розміщена на російськомовних сайтах, свідчить про те, що користувачі могли відкривати рахунки на біржі без паспорта або фотографії, використовуючи лише адресу електронної пошти. Біржа також дозволяла купувати криптовалюту за готівку, причому за досить низьку комісію.

За даними компанії Chainalysis, яка спеціалізується на відстеженні криптовалютних транзакцій, з 2019 року Bitzlato сприяла відмиванню криптовалютних грошей на суму близько 1 мільярда доларів.





