Шмигаль закликав МАГАТЕ до санкцій проти "Росатома"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до Міжнародної організації з атомної енергетики із закликом про накладення санкцій на російську корпорацію "Росатом".

Про це він заявив у ході спільного брифінґу з очільником МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.

Шмигаль звернувся до Ґроссі з проханням про накладення санкцій на "Росатом" – одну з найбільших російських держкорпорацій, яка досі уникає західних санкцій. Тож Шмигаль закликав обмежити права і привілеї Росії в МАГАТЕ та припинити співпрацю з агресором у ядерній сфері.

Він нагадав, що щороку від продажу сирого урану, послуг з його збагачення та будівництва атомних електростанцій "Росатом" заробляє близько 9 млрд доларів. Шмигаль висловив свою впевненість у тому, що "більшість цих коштів у разі їх отримання піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку увесь цивілізований світ".

Загалом портфель закордонних замовлень компанії становить 200 млрд доларів.

"Ми продовжуємо наполягати на обмеженні прав та привілеїв Росії у МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері. Тому закликаємо членів МАГАТЕ та наших інших партнерів підтримати цю ініціативу", – резюмував прем’єр.

Санкції проти російської атомної енергетики є одними з ключових на 2023 рік. Більше про це читайте у статті: "Всерйоз ще нічого не починали". Чи вичерпали себе санкції проти Росії?