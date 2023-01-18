Французька профспілка напередодні страйку погрожує відключити електрику депутатам

Французька профспілка CGT погрожує відключенням електроенергії законодавцям і мільярдерам перед загальнонаціональним страйком у четвер, в рамках все більш запеклої боротьби з планом уряду підвищити пенсійний вік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Запропонований законопроєкт, оголошений минулого тижня, передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, проти чого, як показують опитування громадської думки, виступає переважна більшість працівників, які вже зіткнулися з кризою вартості життя.

Працівники транспортної, освітньої та енергетичної галузей по всій Франції візьмуть участь у страйку в четвер, а в Парижі та інших містах очікуються великі марші протесту.

Страйк розглядається як перевірка того, чи зможуть профспілки, які в минулі роки намагалися переконати людей страйкувати, трансформувати цей гнів у масовий соціальний протест.

"Я пропоную їм також подивитися на гарні маєтки, гарні замки мільярдерів", - сказав Філіп Мартінес, лідер CGT, другої за величиною профспілки Франції.

"Було б добре, якби ми відключили їм електрику, щоб вони могли на кілька днів поставити себе на місце ... французів, які не можуть дозволити собі оплатити рахунки" – додав він.

Останніми днями Себастьєн Менесплієр, представник енергетичного та гірничодобувного відділення жорстко налаштованої партії CGT, також погрожував відключенням електроенергії в офісах депутатів.

Речник уряду Олів'є Веран заявив, що погрози відключення електроенергії є "неприйнятними".

У четвер найбільше постраждає громадський транспорт: більшість поїздів, а також деякі авіарейси скасовані, а робота паризького метро сильно порушена.

Сім з 10 вчителів початкової школи візьмуть участь у страйку, так само як і багато працівників нафтопереробних заводів, профспілок і транспортних операторів.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що під час маршів протесту, третина з яких пройде в Парижі, на місцях буде більше 10 000 поліцейських.

За даними поліцейської розвідки, на мітингах у Парижі в четвер можуть бути присутніми близько 1000 потенційно агресивно налаштованих людей, які належать до радикальних лівих сил або до колишніх учасників руху "жовтих жилетів".

Європейська правда