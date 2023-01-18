Apple відклала випуск окулярів доповненої реальності через технічні проблеми – ЗМІ

Компанія Apple все ще планує представити свою першу гарнітуру змішаної реальності цього року, але ще більш важливий наступний продукт - легкі окуляри доповненої реальності - було відкладено через технічні проблеми.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Спочатку компанія сподівалася випустити окуляри доповненої реальності після дебюту гарнітури змішаної реальності, яка поєднує в собі як доповнену, так і віртуальну реальність, але ця частина плану зараз призупинена.

Замість цього Apple випустить дешевшу версію гарнітури змішаної реальності вже в 2024 або на початку 2025 року, кажуть співрозмовники.

"Зміна планів підкреслює виклики, з якими стикається Apple, просуваючись у нову галузь. Компанія робить ставку на те, що пристрої доповненої і віртуальної реальності можуть стати основним джерелом прибутку, але технічні виклики, пов'язані з виробництвом зручного для споживача продукту, не дають спокою більшій частині технологічного світу.

Початкова мрія Apple запропонувати легкі окуляри доповненої реальності, які люди могли б носити цілий день, тепер здається віддаленою на багато років - якщо це взагалі станеться", - визнає агентство.

VR-гарнітури - на ринку, де зараз домінує власник Facebook, компанія Meta Platforms - пропонують більш глибокий досвід занурення, і люди зазвичай використовують їх для відеоігор, спілкування у віртуальних кімнатах і перегляду відео.

На відміну від них, окуляри доповненої реальності накладають візуальні ефекти та інформацію на реальний світ. Є надія, що користувачі зможуть носити такі окуляри у звичайному житті, але попередні спроби втілити цю концепцію - такі як Google Glass - не набули популярності, нагадує Bloomberg.

Висока вартість також може зробити гарнітуру Apple більш нішевим продуктом. Початковий пристрій змішаної реальності, який має бути представлений цього року, коштуватиме близько 3 000 доларів.

Висока ціна зумовлена використанням сучасних дисплеїв з високою роздільною здатністю, понад 10 камер, датчиків, що визначають, куди дивиться користувач, а також процесора M2 класу Mac і спеціального чіпа для обробки візуальних ефектів AR і VR.

Прес-секретар Apple відмовилася коментувати плани компанії. Раніше у вівторок Apple випустила нові комп'ютери Mac з чіпами M2 в рамках свого першого запуску продуктів у 2023 році.

Економічна правда