З початку війни США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж інші країни разом узяті

За період з початку великої війни по 20 листопада 2022 року Сполучені Штати передали Україні гуманітарну допомогу на 9,9 мільярда доларів, що перевищує загальну суму такої допомоги від інших країн та організацій.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Згідно з аналізом даних проєкту Ukraine Support Tracker, сума допомоги від США перевищує допомогу решти країн, разом узятих.

Чесно

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що з міжнародних організацій Україні допомагала в основному ООН, яка розгорнула одну з найбільших своїх гуманітарних операцій, а також суттєво збільшила присутність агенцій, програм та фондів. Протягом минулого року система ООН направила Україні понад 4,5 млрд дол.

Вони спрямовувались на такі основні напрями:

розміщення та харчування ВПО;

продовольча безпека та засоби до існування;

охорона здоров’я;

вода, санітарія та гігієна;

виплату багатоцільової грошової допомоги (готівковими коштами);

захист (захист дітей, протидія гендерно обумовленому насильству, протимінна діяльність);

тощо.

За цими напрямами станом на кінець листопада ООН надала гуманітарну допомогу 13,5 млн осіб, що включає надання готівкової допомоги 4,3 млн українців на суму понад 930 млн дол.

У той же час, ОБСЄ до завершення мандату 30 червня 2022 року реалізувала 18 проєктів загальною вартістю близько 1,2 млн євро (за кошти Зведеного бюджету ОБСЄ) та 18 позабюджетних проєктів (за кошти окремих держав — учасниць ОБСЄ) загальною вартістю 37,4 млн євро.

Крім цього, Рада Європи в рамках погодженого нового Плану дій РЄ для України на період 2023–2026 років передбачила орієнтовно 50 млн євро на проєкти, пов’язані з фіксацією воєнних злочинів росії та мінімізацією гуманітарних наслідків російської агресії. Зокрема, допомога передбачає сприяння захисту прав внутрішньо переміщених осіб та реабілітацію жертв війни.

Ці кошти, крім іншого, спрямують на виконання рішень Європейського суду з прав людини та вимог ЄС, пов’язаних із наданням нашій державі статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу.

Економічна правда