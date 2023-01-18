На відновлення роботи ЗАЕС після звільнення треба щонайменше два місяці – "Енергоатом"

Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.

Про це заявили в "Енергоатомі".

Це пов'язано з тим, що окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ, наголосили в "Енергоатомі".

Цей час також необхідний для проведення спеціалістами Енергоатому перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.

"Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби.

Крім того, Росатому бракує персоналу, позаяк українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслили, що через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).

"В разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори.

У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. На щастя, жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії", - підкреслили в держкомпанії.

"Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору - НАЕК "Енергоатом", - додали в "Енергоатомі".

Економічна правда