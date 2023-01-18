Курс валют на 18 січня: євро на "чорному ринку" перевищив 43

У середу, 18 січня, курс євро на "чорному ринку" перевищив 43 гривні, курси готівкових долара та євро в банках не змінились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,34 - 40,50 грн, а у вівторок, 17 січня, коливався на рівні 40,35 - 40,55 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,04 - 43,29 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,88 - 43,28 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,1 - 40,6 грн (курс на 17 січня – 40,1 - 40,6 грн);

Євро – 42,5 - 43,25 грн (курс на 17 січня – 42,5 - 43,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,15 - 40,65 грн;

Райффайзен – 40,0 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.