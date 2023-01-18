Інфляція у Британії сповільнюється другий місяць поспіль

Зростання цін у Британії показало сповільнення другий місяць поспіль у грудні, проте вартість продуктів харчування, зокрема – молока, сиру та яєць, утримує інфляцію на максимум за 40 років.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані Управління національної статистики (ONS).

Інфляція, яка вимірює темпи зростання цін, впала до 10,5% у грудні з 10,7% у листопаді у річному вимірі.

Темпи дорожчання бензину та дизельного палива знизилися, але ціни на продукти харчування продовжували зростати, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.

Ціни в ресторанах і готелях також підскочили в грудні разом із рекордним зростанням тарифів на авіаперевезення.

Ціни на продукти харчування зросли на 16,8% за рік до грудня. Найбільше зросли ціни на такі основні продукти, як молоко, сир і яйця, але також підскочили ціни на цукор, джем, мед, сиропи, шоколад, безалкогольні напої та соки.

Деякі аналітики вважають, що, можливо, інфляція в країні починає цикл повільного зниження. Але інфляція на рівні 10,5% досі значно перевищує цільовий показник у 2%, який Банк Англії зобов'язаний досягти.

"Важливо зазначити, що хоча ми спостерігаємо друге поспіль пом'якшення, це досить помірне падіння, і інфляція все ще залишається на дуже високому рівні, а загальні ціни сильно зростають", – зауважив головний економіст ONS Грант Фітцнер.

Нагадуємо:

Інфляція у Британії в листопаді знизилася до 10,7% після того, як у жовтні сягнула рекорду за 41 рік в 11,1%.

ВВП Британії несподівано зріс на 0,1% в листопаді, серед офіційних причин називають проведення Чемпіонату світу з футболу, яке стимулювало сферу послуг.