Торік у Туреччині іноземці придбали рекордну кількість житла, найбільше купували росіяни

У 2022 році росіяни потроїли обсяги купівлі житла в Туреччині, що зробило їх найбільшими іноземними покупцями на ринку нерухомості в країні і підштовхнуло рівень продажів до рекордного рівня.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на дані Турецького статистичного інституту (TurkStat).

Росіяни купили рекордні 16 312 будинків і очолювали список іноземних покупців протягом усього минулого року, потіснивши громадян Ірану та Іраку, які посіли друге і третє місця.

Ці дані вказують на колосальне зростання на 203% у порівнянні з минулим роком і відображають "перетік" росіян внаслідок західних санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.

За даними статистичного відомства, покупки росіян становили майже чверть усіх продажів іноземним покупцям, які зросли на 15,2% в річному обчисленні до рекордних 67 490 одиниць. Для порівняння, у 2013 році продажі становили 12 181 одиницю. Іранці придбали 8 223 будинки в минулому році, в той час як іракці - 6 241.

Громадяни України, які прилетіли до своїх родичів, що проживають, зокрема, в південній провінції Анталія, також збільшили свої покупки на 106,6% в порівнянні з минулим роком до 2 574 одиниць.

Продажі житла іноземцям становили 4,5% від загального обсягу продажів у Туреччині у 2022 році і сягнули 1,49 мільйона будинків.

Стамбул став лідером з продажу нерухомості для іноземців, де було продано 24 953 будинки. За ним слідує Анталія, популярний курортний регіон, з 21 860 будинками, і ще одна південна провінція, Мерсін, з 4 316 будинками.