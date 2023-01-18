Twitter продає на аукціоні сотні речей зі штаб-квартири – "пташку", кухонну техніку і дивани

Компанія Twitter виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі свого головного офісу в Сан-Франциско.

Про це пише BBC.

Статуя знаменитого логотипу платформи у вигляді пташки наразі коштує 11 000 доларів, а до кінця аукціону залишилося трохи менше 24 годин.

Кашпо завдовжки 190 см у формі символу @ коштує $4300.

"Продаж відбувається в той час, коли новий власник Ілон Маск скорочує робочі місця в Twitter після того, як минулого року придбав компанію за 44 мільярди доларів.

З моменту вступу на посаду наприкінці жовтня Маск звільнив близько половини з 7 500 співробітників компанії", - пише видання.

Він також скасував багато привілеїв Twitter, таких як безкоштовні обіди.

Серед кухонної техніки, виставленої на продаж, є кілька висококласних еспресо-машин La Marzocco і фонтанчик з газованими напоями в комплекті з дозатором для льоду.

Twitter також розпродає друкарське обладнання і навіть набори маленьких шухлядок - наразі ціна за них становить 60 доларів.

Також з молотка пішли деякі звуконепроникні конференц-кабінки та дизайнерські дивани.

У листопаді Маск написав, що компанія зазнала "значного падіння доходів" після відходу кількох рекламодавців.

Він також попередив, що компанія може збанкрутувати.

За повідомленнями, Twitter не сплатив орендну плату в офісах по всьому світу, в тому числі в штаб-квартирі в Сан-Франциско, де їхній орендодавець подав до суду за несплату.

Економічна правда