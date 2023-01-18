МВФ натякнув на поліпшення економічних прогнозів цьогоріч

Заступниця директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінах сигналізувала, що фонд поліпшить свої економічні прогнози: фонд очікує "покращення" у другій половині року.

Про це вона розповіла на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Financial Times.

У Давосі лідери бізнесу та топпосадовці висловили оптимізм щодо світової економіки, оскільки Китай послаблює контроль над коронавірусом, США починають бум зелених інвестицій, а Західна Європа пристосовується до наслідків повномасштабної російської агресії проти України.

Гопінах дала зрозуміти, що фонд підвищить свої економічні прогнози. Замість того, щоб прогнозувати "жорсткіший" 2023 рік, вона тепер очікує "покращення" у другій половині року та у 2024 році. Позитивні дані з Європи та США за останні тижні посилили надії на те, що світова економіка уникне рецесії цього року.

У той час як економічний спад в розвинених країнах вже не виглядає таким серйозним, як побоювалися, зростання Китаю сповільнилося, і Пекін опублікував невтішний показник на рівні 3% на 2022 рік.

Гопінах попередила, що 2023 рік, тим не менш, буде "важким роком". За її словами, оскільки інфляція все ще занадто висока, центральні банки повинні дотримуватися підвищення процентних ставок доти, поки інфляція не знизиться до стійкого рівня.

Нинішні покращені очікування щодо європейської економіки зумовлені передусім ситуацією на енергетичному. У вівторок європейські оптові ціни на газ досягли внутрішньоденного мінімуму з вересня 2021 року. Ціни впали на 85% з моменту досягнення піку в серпні у близько 3,5 тисячі доларів.

Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль похвалив прогрес Європи, але попередив, що ціни на газ не впали б так сильно, якби погода не була настільки сприятливою.