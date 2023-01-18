Індія могла вже обігнати Китай за чисельністю населення

Індія, можливо, вже випередила Китай як найбільш густонаселена країна світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками World Population Review, незалежної організації, що займається переписом населення і демографією, населення країни на кінець 2022 року становило 1,417 мільярда осіб.

Це трохи більше ніж на 5 мільйонів більше, ніж 1,412 мільярда, про які напередодні повідомив Китай, коли влада країни оголосила про перше зниження з 1960-х років.

Індія з половиною населення віком до 30 років може стати найбільш швидкозростаючою великою економікою світу в найближчі роки. Щоб максимально використати демографічний дивіденд, прем'єр-міністр Нарендра Моді має створити робочі місця для мільйонів людей, які щороку стають робочою силою, оскільки країна відходить від сільськогосподарської праці.

Організація Об'єднаних Націй очікувала, що ця віха буде досягнута пізніше цього року. Станом на 18 січня населення Індії вже зросло до 1,423 мільярда, за даними WPR.

За іншою оцінкою дослідницької платформи Macrotrends, остання цифра для Індії становить 1,428 мільярда.

Хоча зростання населення Індії сповільнилося, WPR очікує, що воно продовжить зростати щонайменше до 2050 року.

За оцінками ООН, більше половини прогнозованого приросту світового населення в період між 2022 і 2050 роками буде зосереджено всього у восьми країнах: Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Танзанії.