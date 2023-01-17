На Одещині "дуже суттєвий" дефіцит електроенергії – ДТЕК

Внаслідок останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України на Одещині утворився "дуже суттєвий" дефіцит електроенергії, споживання обмежено на половину.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що внаслідок цього оператор "Укренерго" зменшив кількість електроенергії, яку може використати Одеська область. У вівторок ДТЕК Одеські електромережі отримала розпорядження на обмеження, які становлять половину нормального споживання області.

При цьому критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення, використовує майже половину всієї доступної електроенергії.

"За таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення. До графіків можна буде повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а Укренерго зможе надати більші ліміти споживання для Одещини", – зауважили в компанії.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щоб якомога швидше повернутись до прогнозованих графіків відключень.