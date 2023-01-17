Фрагментація може коштувати світовій економіці до 7% ВВП – МВФ

Сильна фрагментація світової економіки після десятиліть зростаючої економічної інтеграції може скоротити глобальне економічне зростання до 7%,але втрати можуть досягти 8-12% в деяких країнах, якщо технології також будуть відокремлені.

Про це йдеться в новому звіті МВФ, пише Reuters.

Міжнародний валютний фонд заявив, що навіть обмежена фрагментація може скоротити 0,2% світового ВВП, але додав, що необхідно провести додаткову роботу для оцінки передбачуваних витрат для міжнародної валютної системи та глобальної мережі фінансової безпеки.

Також зазначається, що глобальні потоки товарів і капіталу вирівнялися після світової фінансової кризи 2008-2009 років і сплеску торгових обмежень, який спостерігався в наступні роки.

"Пандемія COVID-19 і вторгнення Росії в Україну стали подальшим випробуванням для міжнародних відносин і посилили скептицизм щодо переваг глобалізації", - йдеться в доповіді.

МВФ додає, що поглиблення торговельних зв'язків призвело до значного скорочення глобальної бідності протягом багатьох років, одночасно приносячи користь споживачам з низьким рівнем доходу в країнах з розвиненою економікою завдяки більш низьким цінам.

Розрив торговельних зв'язків "найбільш негативно вплине на країни з низьким рівнем доходу і менш забезпечених споживачів в розвинених країнах", йдеться в доповіді.

Обмеження на транскордонну міграцію позбавлять приймаючі економіки цінних навичок, одночасно зменшуючи грошові перекази в країнах, що відправляють мігрантів, додали в МВФ.

Зменшення потоків капіталу призведе до скорочення прямих іноземних інвестицій, а зниження міжнародного співробітництва створить ризики для забезпечення життєво важливих глобальних суспільних благ, визнають у Фонді.

Існуючі дослідження свідчать про те, що чим глибша фрагментація, тим більші витрати, а технологічне розмежування значно посилює втрати від торговельних обмежень, резюмували в МВФ.

Читайте також: Cвіт прямує до торгової війни, де кожен сам за себе. Кінець епохи глобалізації?

Економічна правда