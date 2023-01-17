Росіяни у 2022 році переказали до Грузії понад два мільярди доларів

У минулому році росіяни переказали до Грузії понад два мільярди доларів, всього до країни з-за кордону надійшли понад 4,3 млрд доларів.

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Радио "Эхо Кавказа" із посиланням на дані Нацбанку Грузії.

Так, у грудні минулого року системами грошових переказів до Грузії надійшло 535,3 млн доларів США (1438,5 млн ларі) - це на 133,2% більше за аналогічний показник грудня 2021 року, повідомили в Національному банку Грузії.

"Більшу частину, 317,31 млн доларів США, у грудні 2022 року було переказано з Російської Федерації. Для порівняння - у грудні 2021 року з РФ надійшло 39,70 млн доларів.

На другому місці за переказами в грудні 2022 року Італія - 43,2 млн доларів. Третє місце посідають США - 34,30 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Далі йдуть Греція - 20,67 млн доларів, та Ізраїль - 19,05 млн доларів.

Зазначається, що грошові перекази з РФ значно зросли після початку війни в Україні та прибуття до Грузії російських громадян. До березня з Росії в Грузію переказували до 30 мільйонів доларів, але вже в травні показник зріс більш ніж удесятеро, сягнувши майже 314 мільйонів.

Надалі сума переказів зменшувалася, але з вересня, після оголошення мобілізації в Росії та другої хвилі переїзду росіян до Грузії, обсяги переказів знову зросли.

Загалом протягом 2022 року в Грузію переказали 4,37 млрд доларів, майже половина з яких надійшла з Росії (2,067 млрд доларів).

Економічна правда