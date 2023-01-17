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Курс валют на 17 січня: євро продовжує дорожчати на "чорному ринку"

Вівторок, 17 січня 2023, 12:28 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 17 січня, готівкова гривня продовжила слабнути відносно євро на "чорному ринку", курси в банках зберігають стабільність.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,33 - 40,53 грн, а у понеділок, 16 січня, коливався на рівні 40,3 - 40,62 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,91 - 43,23 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 42,86 - 43,25 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,1 - 40,6 грн (курс на 15 січня – 40,2 - 40,65 грн);
  • Євро – 42,5 - 43,25 грн (курс на 15 січня – 42,5 - 43,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;
  • Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;
  • Райффайзен – 40,0 - 40,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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