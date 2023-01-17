Всі розділи
Укр / Рус

В енергосистемі зберігається значний дефіцит, в 6 областях аварійні відключення – "Укренерго"

Вівторок, 17 січня 2023, 11:12 - Олексій Павлиш

Станом на ранок 17 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, застосовані аварійні відключення у шести областях України.

Про це заявили в "Укренерго".

"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу.

Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України, наголосили в "Укренерго".

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Держкомпанія закликала розумно споживати електроенергію і користуватися енергоємними приладами почергово.

Економічна правда

Укренерго енергетика електроенергія
Матеріали за темою
"Укренерго": дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у дев'яти областях – аварійні відключення 16 січня 2023, 11:30
Уряд ставить на альтернативну мобільну генерацію: як це працює і чи врятує енергосистему 16 січня 2023, 08:50
Через пошкодження ТЕС збільшився дефіцит електроенергії – "Укренерго" 15 січня 2023, 11:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті