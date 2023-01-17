У РФ перестали працювати мобільні додатки Skoda, Kia, Infiniti і Nissan

На території РФ перестали працювати мобільні сервісні додатки низки автовиробників - зокрема, не працюють додатки Skoda, Kia, Infiniti і Nissan.

Про це пише російське прокремлівське агентство "ТАСС" з посиланням на дилерський центр "Автоспеццентр".

Йдеться про додатки, які дають змогу, серед іншого, дистанційно запускати двигун, відстежувати місце розташування автомобіля і контролювати його технічний стан.

Як розповіли в дилерському центрі, в Росії не працюють додатки Skoda, Kia, Infiniti і Nissan. Виробники цих автомобілів, повідомили в "Автоспеццентрі", надсилали повідомлення про майбутнє відключення сервісів.

Також у Росії недоступний сервісний додаток Porsche. Додаток відключили ще влітку 2022 року, розповіли співрозмовники агентства, зазначивши, що дилерів про це заздалегідь не попередили.

Крім того, з перебоями в роботі додатків стикаються власники Land Rover і Jaguar.

"Офіційні повідомлення від виробників приходили, 2 місяці ведуть роботи з усунення помилок", - повідомили представники компанії.

Після початку вторгнення РФ в Україну багато іноземних компаній пішли з ринку РФ або оголосили про припинення роботи на невизначений час. Серед цих компаній були й автоконцерни, які або закрили свої заводи в Росії, або віддали виробництво за символічну плату.

Економічна правда