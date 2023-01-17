Ціни на нафту незначно змінились на тлі слабких економічних даних Китаю

Ціни на нафту були змішаними у вівторок після того, як Китай продемонстрував найслабше річне економічне зростання майже за півстоліття, а його розворот в політиці щодо COVID-19 підкріпив надії на відновлення попиту на паливо в цьому році.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 7 центів, або на 0,1%, до 84,52 долара до 07:27 за Гринвічем, компенсувавши частину 1% втрати на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 73 цента, або на 0,9%, до 79,15 долара з моменту закриття в п'ятницю. У понеділок розрахунки не проводилися через державне свято в США - День Мартіна Лютера Кінга.

Причини зміни цін

"Нафта марки Brent виросла майже на 10% за останні 10 днів, оскільки оптимізм щодо відкриття Китаю підвищив настрої. Однак перспективи решти світової економіки залишаються невизначеними", - відзначають сировинні аналітики ANZ в записці для клієнтів.

ANZ також вказав на стрибок поставок сирої нафти з Росії, що чинить тиск на ринок, при цьому морський експорт зріс до 3,8 мільйонів барелів на добу минулого тижня, що є найвищим рівнем з квітня.

Погані економічні дані все ще перевершили попередні прогнози аналітиків, оскільки відмова Пекіна від політики нульового рівня захворюваності на COVID-19 в грудні сприяла зростанню споживання.

Дані, опубліковані у вівторок, також показали, що виробництво нафтопереробних заводів Китаю в 2022 році впало на 3,4% в порівнянні з попереднім роком, що стало першим щорічним зниженням з 2001 року, хоча щоденна груднева пропускна здатність нафти зросла до другого найвищого рівня 2022 року.

"Завдяки більш сильному кінцю 2022 року, ніж ми очікували, а також ознаками більш високих роздрібних витрат, прогноз зростання ВВП в 2023 році покращився в порівнянні з нашим попереднім прогнозом", - сказала в записці головний економіст ING по Великому Китаю Айріс Панг.

Але Панг попередила, що Китай все ще стикається зі значними зустрічними вітрами, включаючи ймовірні рецесії в США і Європі в цьому році.

Економічна правда