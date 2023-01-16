Держава сфокусується на системному розвитку виробництва безпілотників – Мінекономіки

Держава стимулюватиме розвиток виробництва безпілотників в Україні.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час конференції "Виробництво БпЛА: можливості та виклики".

Вона наголосила, що для України питання виробництва та постачання на фронт будь-якої зброї – це питання збереження життів захисників та громадян та питання перемоги.

"Ми знаємо потреби фронту. Тобто, фактично обсяг ринку. І ми маємо зрозуміти, скільки сьогодні готові виробляти вітчизняні виробники. Які є вузькі місця, що заважають збільшити виробництво. Які дії потрібні від Уряду, щоб вирішити всі наявні проблеми.

Ми сфокусовані на тому, щоб стимулювати розвиток виробництва системно, з огляду на перспективу. Стимулювати розвиток малих виробників. розширення виробництва великих, відкрити доступ до фінансів і в середині країни, і зовні", – зазначила Юлія Свириденко.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у свою чергу додав, що завдяки проєкту Армія дронів в рамках платформи UNITED24 українських військових забезпечують найкращими "пташками" та стимулюють розвиток українських виробників БПЛА.

"За 7 місяців проекту за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Частина з них – це дрони українських виробників. Ринок українських БПЛА має великий потенціал. Разом з урядовою командою ми системно працюємо над тим, щоб підтримати наших виробників та спростити багато бюрократичних питань. Це дозволить бізнесу розвиватися та масштабуватися ще швидше", – зазначив він.

Економічна правда