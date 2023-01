Росія після ембарго ЄС використовує китайські танкери для експорту нафти в Азію

Щонайменше чотири китайських супертанкери доставляють російську нафту марки Urals в Китай, оскільки РФ шукає судна для експорту після того, як верхня межа цін на нафту G7 обмежила використання західних вантажних послуг і страхування.

Про це пише Reuters із посиланням на торгові джерела та дані щодо відстеження суден.

Агентство нагадує, що Китай - найбільший у світі імпортер нафти - родовжує купувати російську нафту, незважаючи на західні санкції.

Джерела видання повідомили, що п'ятий супертанкер, або дуже великий нафтовий танкер, доставляв нафту в Індію, яка, як і Китай, продовжує купувати російську нафту, що продається зі знижкою, оскільки багато західних покупців звертаються до інших постачальників.

За даними сервісу Eikon, усі п'ять поставок були заплановані в період з 22 грудня по 23 січня.

"Введені в грудні цінові обмеження G7 дозволяють країнам за межами ЄС імпортувати морську російську нафту, але забороняють судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти російські нафтові вантажі, якщо вони не продаються за ціною нижче 60 доларів США", - нагадує Reuters.

"Оскільки ціни на нафту марки Urals значно нижчі за верхню межу ціни, бізнес з купівлі та торгівлі нафтою Urals по суті є законним", - сказав керівник китайської фірми, яка бере участь у поставках.

Оскільки США і їхні союзники намагалися придушити енергетичні доходи Москви, щоб обмежити її здатність фінансувати війну в Україні, Росія швидко переорієнтувала експорт нафти з Європи в минулому році, в основному в Азію.

Більш тривалі рейси, великі знижки і рекордно високі фрахтові ставки "з'їли" прибуток, але використання супертанкерів на азійських маршрутах тепер може скоротити витрати на доставку.

Російські міністерства енергетики і транспорту відмовилися від коментарів. Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар, хоча раніше Пекін називав західні санкції проти Росії незаконними.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив на прес-брифінгу в четвер, що Індія буде купувати нафту там, де вона зможе забезпечити найдешевшу ціну.

Росія відправляє Urals зі своїх західних портів для перевалки на супертанкери Lauren II, Monica S, Catalina 7 і Natalina 7, всі під панамським прапором, які прямують до Китаю, в той час як Sao Paulo вже наближається до Індії, згідно з трьома торговими джерелами і даними Eikon.

За даними Eikon і публічних морських баз даних, Lauren II управляється китайською Greetee Co Ltd і належить китайській Maisie Ltd, Catalina 7 належить гонконгській Canes Venatici Ltd, а Natalina 7 - гонконгській Astrid Menks Ltd, обидва судна управляються китайською Runne Co Ltd, в той час як Monica S належить китайській Gabrielle Ltd і управляється Derecttor Co Ltd. Sao Paulo належить і управляється кіпрською Rotimo Holdings Ltd.

Reuters не змогло негайно зв'язатися з власниками та менеджерами через відсутність публічної інформації про них.

Економічна правда